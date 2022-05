Ardenn’Plages Bairon et ses environs Bairon et ses environs Catégorie d’évènement: Bairon et ses environs

Ardenn’Plages Bairon et ses environs, 18 juillet 2022, Bairon et ses environs. Ardenn’Plages Lac de bairon Bairon et ses environs

2022-07-18 – 2022-08-20

Lac de bairon Bairon et ses environs Ardennes Bairon et ses environs Du 18 juillet au 20 août, Ardenn’Plages revient sur la base de loisirs de Bairon ! Du lundi au samedi, des défis et des lots à gagner tous les jours. Un programme riche et varié pour s’amuser petits et grands, avec une multitude d’animations gratuites (quizz touristique, tchoukball, handball, tir laser, boxe, football, Beach basket, Beach rugby, tir à l’arc, tir laser, voile, tennis de table, jeux géants en bois, initiation musicale, tennis, activités manuelles et musicales, VTT, gyropode, karaté, lutte, course d’orientation, randonnée avec énigmes, dessin, découverte du vieil-étang de Bairon, sensibilisation au handisport, concert + DJ set…)… A proximité directe du lac, parking, restauration, sanitaires et commerces. http://lacdebairon.fr/ Lac de bairon Bairon et ses environs

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Bairon et ses environs Autres Lieu Bairon et ses environs Adresse Lac de bairon Ville Bairon et ses environs lieuville Lac de bairon Bairon et ses environs

Bairon et ses environs Bairon et ses environs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bairon-et-ses-environs/

Ardenn’Plages Bairon et ses environs 2022-07-18 was last modified: by Ardenn’Plages Bairon et ses environs Bairon et ses environs 18 juillet 2022

Bairon et ses environs