Ardennes Méga Trail à Les Hautes Rivières Les Hautes-Rivières, 23 juin 2023, Les Hautes-Rivières.

Ardennes Méga Trail à Les Hautes Rivières

2023-06-23 – 2023-06-24

Ardennes Méga Trail (AMT) fait partie des grands rendez-vous du trail de la région Est. 6 formats de courses au programme qui sillonnent le massif ardennais au fil des vallées de la Meuse et du Semoy entre chemins forestiers et sentiers monotraces. L’épreuve reine l’AMT sur un parcours de 100 km et 5500 m D+, le Tour Des Légendes (TDL) sur un trail long de 74 km et 4000 m D+, le Roc La Tour (RLT) sur un tracé de 50 km et 2800 m D+, la Roche Aux Corpias (RAC) sur 32 km et 1700 m D+, Le Saut Thibaut (LST) sur 26 km et 1300 m D+, et enfin les Crêtes de Semoy (CDS) sur 13 km et 600 D+. Tous les départs et les arrivées se font depuis les Hautes-Rivières. Parcours certifiés ITRA. Départs des courses : L’Ardennes Méga Trail de 100 Km à 00h00.La Tour des Légendes de 74 Km à 03h15.Le Roc La Tour de 50 Km à 06h00.La Roche aux Corpias de 32 Km à 08h00.Le Saut Thibault de 26 Km à 09h00.Les crêtes de Semoy de 13 Km à 09h30.

http://www.ardennes-megatrail.com/

