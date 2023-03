FÊTE AU VILLAGE Ardenay-sur-Mérize Ardenay-sur-Mérize Catégories d’Évènement: Ardenay-sur-Mérize

2023-07-08 15:00:00 – 2023-07-08

Sarthe Ardenay-sur-Mérize . à partir de 15 h :

Expo photo du club photo de Mayet

Buvettes crêpes , chichi, bonbons

Kiosque à bouquins(achat de livres d’occasion)

Château gonflable (1 euros/enfant jusqu’à 12ans ) – 15h-16h30 visite du village par le perche Sarthois : gratuit

– 16h30-17h30 jeux de piste dans le village : gratuit

15h/17h-17h/19h mini concours de pétanque familiale

– 17h dictée enfants- ado -adultes- gratuit Activités sur inscriptions Saynètes- au cours de la journée

– 18h/19h30 : apéro-concert groupes Sister Ann

– 20h/22h Quizz pendant le repas Repas traiteur à réserver (18 euros ) et présence du food truck « Steve’s dîner » La soirée sera clôturée par le feu d’artifice offert par la Municipalité. lamerizette@gmail.com Ardenay-sur-Mérize

