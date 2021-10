ARDEN-NATURE : APPRENONS LES VACANCES AUTREMENT ! Citoyenneté – Environnement – Développement durable CLIP de Moraypré, 19 octobre 2020, Haybes.

du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 5 novembre à CLIP de Moraypré

APPRENONS LES VACANCES AUTREMENT ! ———————————- ### Pratiquer des activités originales et variées dans un cadre forestier verdoyant. Situé au coeur du massif forestier des Ardennes, le Centre de Loisirs et d’Initiation Permant (CLIP) de Moraypré est une structure d’hébergement de groupes et d’accueil de classes de découverte depuis 1984. Ses activités s’articulent autour des objectifs éducatifs de la Ligue : – Favoriser un fonctionnement démocratique ; – Favoriser l’autonomie et la socialisation ; – Faire vivre la mixité sociale. Pour rendre crédible l’engagement à l’Education à l’Environnement, la structure est labellisée C.E.D. (Citoyenneté, Environnement et Développement durable) depuis 2002. Les animations proposées par le séjour sont entièrement basées sur les programmes scolaires.

460 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CLIP de Moraypré 23, rue du 24 Août 08170 HAYBES Haybes Ardennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-19T10:00:00 2020-10-19T22:15:00;2020-10-20T07:30:00 2020-10-20T22:15:00;2020-10-21T07:30:00 2020-10-21T22:15:00;2020-10-22T07:30:00 2020-10-22T22:15:00;2020-10-23T07:30:00 2020-10-23T16:30:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T22:00:00;2021-11-02T07:30:00 2021-11-02T22:00:00;2021-11-03T07:30:00 2021-11-03T22:00:00;2021-11-04T07:30:00 2021-11-04T22:00:00;2021-11-05T07:30:00 2021-11-05T18:00:00