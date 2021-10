Arcueil, ville comestible Médiathèque des Chartreux, 21 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Arcueil, ville comestible

Médiathèque des Chartreux, le dimanche 21 novembre à 15:00

Pour cette première participation au Mois du film documentaire, la médiathèque des Chartreux place l'humain au cœur de sa programmation. Violeta Ramirez pose son regard de documentariste sur des initiatives citoyennes qui invitent chacun de nous à s'interroger et à repenser son mode de vie. Après les projections, la réalisatrice sera présente pour échanger avec vous. Les plus jeunes s'initieront aux enjeux de l'écologie en visionnant une série de courts métrages animés ludiques et poétiques. Présentation du film : Suite aux "Ateliers d'été de l'agriculture urbaine" qui ont eu lieu en 2019, la ville d'Arcueil a réalisé un film retraçant la démarche de déploiement de l'agriculture urbaine sur son territoire : Arcueil Ville comestible. Réalisé par Violeta Ramirez, le film met en scène des images de 2015 à 2019 en donnant la parole aux personnes ayant œuvré au sein des services municipaux pour la mise en place de ce projet, mais également des citoyens engagés dans la démarche.

Renseignements et inscription à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62.

Projection d’un film documentaire. Dès 10 ans.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



