Quelle est la force de notre Europe?

MEET Team October 7, 2022Quelle est la force de notre Europe?MEET Team « Construire la résilience grâce à la pandémie de COVID » est le titre de notre prochaine réunion. Il sera organisé par le partenaire français Arcueil et ce sera un événement en ligne de deux jours ouvert à tous. Ensemble, nous explorerons l’impact du COVID 19 dans nos communautés, avec des histoires, des expériences et des témoignages. Qu’est-ce qui nous est arrivé? Comment avons-nous réagi ? Qu’avons-nous appris ? Nous essaierons de nous inspirer de cette expérience traumatisante en élargissant ensuite notre regard à d’autres scénarios possibles dans lesquels notre capacité de réaction pourrait être mise à l’épreuve. Par exemple le scénario énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité sociale, etc. Jaime Nieto du Groupe de l’Énergie, de l’Économie et de la Dynamique des Systèmes (GEEDS, Université de Valladolid, Espagne) sera notre invité spécial. Avec son aide, nous essaierons de comprendre quels aspects de nos systèmes seront les plus menacés dans les années à venir. En fait, ce seront les domaines dans lesquels le développement de la résilience jouera un rôle de plus grande importance.

Nous essaierons ensuite de découvrir quels sont les ingrédients de la résilience en explorant également de nouveaux outils qui peuvent nous aider à ne pas être pris au dépourvu. Et … les mêmes ingrédients peuvent-ils aussi apporter prospérité, avenir et bonheur à nos communautés

Le programme

‍ JOUR 1 – 14 octobre 2022 10:00 – Ouverture pour le (réservé aux partenaires)

10:30 – Histoires de COVID chez moi (réservé aux partenaires) Ouvert à tous 11:15 – Qu’est-ce que la résilience

12:45 – Scénarios de résilience pour l’Europe, Jaime Nieto (GEEDS) JOUR 2 – 15 octobre 2022 10:00 – Accueil de la communauté d’Arcueil (hosting partner)

10:20 – Dix histoires de COVID

11:20 – Quelques outils pour la résilience locale

12:10 – Brainstorming sur la manière d’améliorer la résilience de l’UE les heures se réfèrent au fuseau horaire CET Rejoignez l’expérience en vous abonnant gratuitement dès maintenant pour participer :

! Inscrivez-vous ici !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-15T13:00:00+02:00

