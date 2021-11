Arcueil Espace Jean Vilar Arcueil, Val-de-Marne Les Ecrans Documentaires Espace Jean Vilar Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Les Ecrans Documentaires Espace Jean Vilar, 17 novembre 2021 20:30, Arcueil. 17 – 21 novembre Sur place Plein tarif : 5,20 € Tarif réduit (étudiants, retraités, chômeurs) : 4,75 € Pass 6 séances : 16,50 € Pass 12 séances : 33 € 01 46 64 65 93, infos@lesecransdocumentaires.org Le festival Les Écrans Documentaires revient en salle du 17 au 23 novembre 2021 pour sa 25ème édition ! Le festival Les Écrans Documentaires revient en salle du 17 au 23 novembre 2021 pour sa 25ème édition ! Le festival propose, à Arcueil et dans ses salles partenaires, un choix de créations brutes, exigeantes et révoltées. La sélection Premiers et seconds films, les avant-premières et les journées thématiques invitent à une programmation sensible, résolument éveillée au monde qu’elle tente de saisir. Rendez-vous notre site internet : https://lesecransdocumentaires.org/ pour découvrir notre programmation complète et toutes les informations sur le festival. On vous attend nombreux.ses ! Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne mercredi 17 novembre – 20h30 à 23h00

jeudi 18 novembre – 14h30 à 23h30

vendredi 19 novembre – 10h00 à 23h00

samedi 20 novembre – 15h00 à 23h30

dimanche 21 novembre – 14h00 à 23h30

