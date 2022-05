Festival les Ecrans documentaires Espace Jean Vilar, 4 novembre 2020 17:00, Arcueil.

La 25ème édition du festival Les Ecrans documentaires vous propose une programmation de films documentaires, en sélection officielle et en avant-premières

Le festival Les Ecrans documentaires revient pour sa 25ème édition, du 4 au 10 novembre, vous proposant de découvrir une sélection de près de 30 films documentaires, inédits ou de patrimoine, à travers une compétition internationale, des rencontres, des avant-premières, un parcours d’auteur et des programmations thématiques. ?

Le Programme du festival ( en ligne sur https://lesecransdocumentaires.org/ )

Mercredi 4 novembre : Soirée d’ouverture

18 h – Avant-Première – Loin de vous j’ai grandi de Marie Dumora

Jeudi 5 novembre :

11 h – L’au-delà des seuils, rencontre avec les artistes David Brognon et Stéphanie Rollin, Programme #1 et #2

14 h 30 – L’au-delà des seuils, rencontre avec les artistes David Brognon et Stéphanie Rollin, Programme #3 et #4

17 h 30 – Dancing and Fighting – Breathing de Hiroshi Sugimoto, suivi de Fabulous d’Audrey Jean-Baptiste

18 h 15 – Sélection Premiers Films – Leur Algérie de Lina Soualem

Vendredi 6 novembre :

11 h –-Douce France, rencontre avec Alice Diop – Les Sénégalaises et la Sénégauloise d’Alice Diop suivi de Vers la tendresse

14 h – Douce France, rencontre avec Alice Diop – La Permanence d’Alice Diop

16 h – Rencontre avec Alice Diop

18 h – Sélection Premiers Films – Chronique de la Terre volée de Marie Dault

Samedi 7 novembre :

13 h – Sélection Premiers Films – Celle qui manque de Rares Ienasoaie

15 h 30 – Sélection Premiers Films – Mat et les gravitantes de Pauline Pénichout suivi de Pyrale de Roxanne Gaucherand

18 h – Sélection Premiers Films – Le Kiosque d’Alexandra Pianelli

18 h 30 – Avant-Première – Il n’y aura plus de nuit d’Eleonore Weber

Dimanche 8 novembre :

14 h – Sélection Premiers Films – Khamsin de Grégoire Couvert et Grégoire Orio

15 h 30 – Sélection Premiers Films – Curtir a pele d’Ines Gil

16 h – Sélection Premiers Films – Je n’ai plus peur de la nuit de Sarah Guillemet et Leïla Porcher

18 h – Soirée de clôture- Palmarès suivi de The Last Hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe en avant- première

18 h 30 : Reprise du film primé

Tarifs :

-Plein tarif : 5,20€

-Tarif réduit (étudiants, retraités, chômeurs): 4,75€

-Pass festival 20€ (15€ en tarif réduit)

-Accréditation (étudiants et journalistes) : https://lesecransdocumentaires.org/accreditations/

ATTENTION : cette année en raison des jauges réduites et de la situation sanitaire il est fortement conseillé de réserver ses places en écrivant à cette adresse : ecransdocumentaires@gmail.com en indiquant le titre du film et l’heure de la séance qui vous intéresse.

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac 94110 Arcueil Nord

mercredi 4 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

mardi 10 novembre 2020 – 00h00 à 00h30

mardi 10 novembre 2020 – 11h00 à 20h00