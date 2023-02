Arctic Monkeys Luxexpo Open Air, 4 juillet 2023, LUXEMBOURG.

Arctic Monkeys Luxexpo Open Air. Un spectacle à la date du 2023-07-04 à 20:00 (2023-05-09 au ). Tarif : 68.5 à 68.5 euros.

ARCTIC MONKEYS dévoilent les dates de leur tournée européenne. Celle-ci aura lieu en avril et mai 2023 et s'achèvera par un concert à Paris le 09 mai 2023 à l'Accor Arena.La première partie de ce concert sera assurée par les Irlandais d'INHALER.La sortie de 'The Car', le prochain album d'Arctic Monkeys, est prévue pour le 21 octobre. Les morceaux « There'd Better Be A Mirrorball » et « Body Paint » ont déjà été dévoilés.

Luxexpo Open Air LUXEMBOURG 10 Circuit de La Foire Internationale 1347

ARCTIC MONKEYS dévoilent les dates de leur tournée européenne. Celle-ci aura lieu en avril et mai 2023 et s’achèvera par un concert à Paris le 09 mai 2023 à l’Accor Arena.

La première partie de ce concert sera assurée par les Irlandais d’INHALER.

La sortie de ‘The Car’, le prochain album d’Arctic Monkeys, est prévue pour le 21 octobre. Les morceaux « There’d Better Be A Mirrorball » et « Body Paint » ont déjà été dévoilés.

