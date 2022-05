ARC’TERYX ALPINE ACADEMY Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 25 775 À Chamonix, au coeur des Alpes, la communauté outdoor se réunira pour fêter le plus grand événement éducatif de montagne au monde. Programme: ateliers encadrés par les guides de haute montagne et athlètes, village alpin gratuit, dj, projections de films.. anne@agencestephanieprotet.com +33 1 84 17 82 86 https://chamonix.arcteryxacademy.com/fr Chamonix-Mont-Blanc

