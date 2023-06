Séjour à Payolle ARCOUADE Campan Campan Catégories d’Évènement: Campan

Hautes-Pyrénées Séjour à Payolle ARCOUADE Campan, 17 juillet 2023, Campan. Séjour à Payolle 17 et 21 juillet ARCOUADE Séjour à Payolle du 17 au 21 juillet 2023

Public: GS à la 6ième

Lieu: Centre d’hebergement de Campan (Mairie de Tarbes)

Groupes: 2

Les enfants serons répartis en deux tranches d’âges

Pension complète

Nous avons axé notre séjour sur la découverte de la vie en collectivité et la découverte du milieu montagnard.

Activités:

Cani-rando, accro-branche, découverte du mileiu aquatique, balade commentée, land art, orientation

Les enfanst tiendront un carnet de bord pour raconter ou dessiner leur journée. Le sgrands pourront aider les petits. ARCOUADE , Payolle CAMPAN, 65710 Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « enfancejeunesse@mairienay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T10:00:00+02:00

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Campan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu ARCOUADE Adresse , Payolle CAMPAN, 65710 Ville Campan Departement Hautes-Pyrénées Age min 6 Age max 12 Lieu Ville ARCOUADE Campan

ARCOUADE Campan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campan/

Séjour à Payolle ARCOUADE Campan 2023-07-17 was last modified: by Séjour à Payolle ARCOUADE Campan ARCOUADE Campan 17 juillet 2023