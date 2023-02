ARCOMIK FETE SES 20 ANS AVEC HUMOUR ARCOMIK FESTIVAL LA FORGE LE CHAMBON FEUGEROLLES Catégories d’Évènement: Le Chambon-Feugerolles

ARCOMIK FETE SES 20 ANS AVEC HUMOUR ARCOMIK FESTIVAL LA FORGE, 8 février 2023, LE CHAMBON FEUGEROLLES. ARCOMIK FETE SES 20 ANS AVEC HUMOUR ARCOMIK FESTIVAL LA FORGE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-08 20:30. Tarif : 16.8 à 16.8 euros. Arcomik festival et Supermouche présentent 20 ans ! Cela se fête ! Alors un gala unique animé par Morgane Cadignan et Alex Ramirès autour de la jeunesse, de nos 20 ans et surtour du rire ! Avec une pleiade d’invités tels que Géremy Crédeville, Antonia de Redinger, Jonathan Lambert, Alexis Le Rossignol et plein d’autres encore .. Tout cela filmé pour Culturebox et Comédie + ARCOMIK FETE SES 20 ANS AVEC HUMOUR ARCOMIK FESTIVAL EUR16.8 16.8 euros Votre billet est ici LA FORGE LE CHAMBON FEUGEROLLES 92, Rue de la République Loire Arcomik festival et Supermouche présentent 20 ans ! Cela se fête ! Alors un gala unique animé par Morgane Cadignan et Alex Ramirès autour de la jeunesse, de nos 20 ans et surtour du rire ! Avec une pleiade d’invités tels que Géremy Crédeville, Antonia de Redinger, Jonathan Lambert, Alexis Le Rossignol et plein d’autres encore .. Tout cela filmé pour Culturebox et Comédie + .2023-02-08. Votre billet est ici

