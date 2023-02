Art de la typographie « au plomb » au sein de l’atelier Arch’Libris Arc’Libris Charleville-Mézières Catégories d’Évènement: Ardennes

Art de la typographie « au plomb » au sein de l’atelier Arch’Libris Arc’Libris, 31 mars 2023, Charleville-Mézières. Art de la typographie « au plomb » au sein de l’atelier Arch’Libris 31 mars et 1 avril Arc’Libris Considéré comme artisanat en voie de disparition depuis les années 80, la typographie « au plomb », le procédé d’impression inventé par Gutenberg au 15 e siècle, connait un début de renaissance en France depuis quelques années. Depuis plus de cinq cents ans, jusqu’à l’invention de la photocomposition en 1970, puis l’apparition du numérique vers 1990, des millions de livres ont été réalisés avec ce moyen d’impression. Il a donc paru nécessaire à quelques passionnés, dont François Quinart, de faire revivre ce vieux et noble métier qui demande beaucoup de connaissances particulières pour l’empêcher de disparaître complétement. A l’occasion des JEMA 2023, l’atelier Arch’Libris, librairie ancienne, atelier d’art et galerie, vous proposera donc l’après-midi des démonstrations de tirages, notamment sur une presse à bras de 1850 : une machine contemporaine de Rimbaud ! Arc’Libris 28, place d’Arches – 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

