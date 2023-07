Fête patronale ARCIZANS-AVANT Arcizans-Avant, 13 juillet 2023, Arcizans-Avant.

Arcizans-Avant,Hautes-Pyrénées

Jeudi 13 Soirée Before avec buvette, restauration et Bal

samedi 15 et dimanche 16 avec buvette, restauration, tournoi de beer-pong géant, pétanque et Bal.

2023-07-13 fin : 2023-07-16 . EUR.

ARCIZANS-AVANT village

Arcizans-Avant 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Thursday 13th Before Party with refreshments, food and dance

saturday 15th and Sunday 16th with refreshments, catering, giant beer-pong tournament, petanque and ball

Jueves 13 Fiesta previa con refrescos, comida y baile

sábado 15 y domingo 16 con refrescos, catering, torneo gigante de beer-pong, petanca y pelota

Donnerstag, 13. Before-Abend mit Getränken, Essen und Tanz

samstag, 15. und Sonntag, 16. mit Getränkeständen, Speisen und Getränken, Riesen-Beerpong-Turnier, Boulespiel und Ball

Mise à jour le 2023-06-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65