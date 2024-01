Spectacle famille I Les Bolchantans & L’Enfant Lune Arcisses, samedi 17 février 2024.

Spectacle famille I Les Bolchantans & L’Enfant Lune Arcisses Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17

Les Bolchantant et l’enfant-lune (Chanson / Théâtre d’objet)

La Maladroite plonge petits et grands enfants dans un voyage musical conté et chanté, proche de l’univers fantastique et cosmique du Petit Prince. Bols tibétains, gongs sacrés, chants spontanés et autres surprises sonores…

Gratuit I A partir de 5 ans

On vous attend nombreux !!

Dans le cadre du dispositif Arts en Scène d’Eure & Loir

EUR.

Salle des Fêtes de Margon

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mairie@arcisses.fr



