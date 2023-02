ARCHYSAX LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 8 février 2023, PARIS.

ARCHYSAX LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 21:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Composée d’une section percutante de 5 saxophones, les archysax, alliant les sonorités harmoniques du vibraphone et de la guitare, et celles de la rythmique orgue Hammond et batterie. Archysax Archysax

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

Composée d’une section percutante de 5 saxophones, les archysax, alliant les sonorités harmoniques du vibraphone et de la guitare, et celles de la rythmique orgue Hammond et batterie.

