ARCHI’VOLEUR GEANT – BOULOGNE-SUR-MER

ARCHI’VOLEUR GEANT – BOULOGNE-SUR-MER, 13 juillet 2022, . ARCHI’VOLEUR GEANT – BOULOGNE-SUR-MER

2022-07-13 – 2022-07-13 Archi’Voleur Géant – 2 mercredis par mois : 13 & 27 juillet / 2 & 24 août 2022 (10h – 11h30 – 13h30 – 15h – 15h30 – 17h)

6 personnes (ou 12 personnes max si binôme avec enfants de -8ans) Une activité vous intéresse ? Contactez les Archives municipales au 03.91.90.01.10 ou sur archives@ville-boulogne-sur-mer.fr

Tarif : 3,50€ par enfant et gratuit pour les accompagnants.

Réservé aux enfants âgés de 6 à 15 ans. Archi’Voleur Géant – 2 mercredis par mois : 13 & 27 juillet / 2 & 24 août 2022 (10h – 11h30 – 13h30 – 15h – 15h30 – 17h)

6 personnes (ou 12 personnes max si binôme avec enfants de -8ans) Une activité vous intéresse ? Contactez les Archives municipales au 03.91.90.01.10 ou sur archives@ville-boulogne-sur-mer.fr

Tarif : 3,50€ par enfant et gratuit pour les accompagnants.

Réservé aux enfants âgés de 6 à 15 ans. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville