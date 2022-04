« Archivez-vous ? » RENCONTRE DU COLLECTIF « ARCHIVES ET DÉMOCRATIE » Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris, 7 avril 2022, Paris.

Le jeudi 07 avril 2022

de 09h30 à 16h00

. gratuit

Nous avons tous des documents administratifs, des extraits bancaires, des lettres, des photos, etc. que nous conservons chez nous, sur nous. Que nous en ayons conscience ou non, nous entretenons tous un rapport particulier aux archives qui attestent notre identité, notre résidence, ou qui gardent la mémoire de notre histoire. Où et comment rangeons-nous et transmettons-nous (ou pas) ces documents qui sont indispensables à notre vie sociale, et précieux à notre vie personnelle ?

Notre vie numérique laisse par ailleurs derrière elle une quantité inimaginable de traces que les géants du numérique récupèrent afin de faire fructifier à leur profit ces informations. Qu’est-ce que cette collecte systématique des traces de nos moindres gestes, de nos désirs et de nos souvenirs exposés sur la toile ? Qu’en est-il du droit à l’oubli ? Des acteurs privés sont-ils en train de « faire archive » de la vie de tout un chacun à notre insu ? Qu’en dit le citoyen ? Quelles menaces cette pratique fait-elle peser sur la démocratie ?

Notre rapport personnel aux archives concerne aussi bien le cours ordinaire de nos existences que « l’extraordinaire » qui vient affecter nos vies. À l’échelle individuelle, quelles sont les archives des attentats de Paris ? Toujours à la même échelle, quelles sont les archives de celles et ceux qui viennent d’ailleurs, aux différentes étapes de leur parcours ? Comment se construisent les archives en migration, qu’emporte-t-on avec soi pour se souvenir de la vie d’avant et pour assurer sa survie et sa réussite ?

Au-delà de la gestion collective des archives par des institutions, la question des archives concerne tous les citoyens. Elles représentent un enjeu démocratique de premier plan. Les régimes politiques se distinguent par leur rapport aux archives. Une démocratie est fondée sur le principe général d’une accessibilité des archives, et de la protection de la vie privée. Tout un chacun est libre, dans les limites fixées par la loi, de se rendre aux archives pour consulter les pièces qui y sont conservées.

Cette rencontre qui réunira des citoyens, des artistes, des archivistes et des chercheurs interrogera nos pratiques plurielles et ordinaires des archives personnelles aussi bien que la place des archives dans l’espace commun et démocratique.

