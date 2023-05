Archives vivantes Centre Pompidou Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 16 juin 2023

de 18h30 à 20h30

Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Fictions-Science » et du Festival ManiFeste de l’Ircam, la Bibliothèque publique d’information organise une conférence autour des archives vivantes. En 2023, Le Monde, l’Ircam et Ircam Amplify, reconstituaient l’appel du 18 juin du général de Gaulle par le principe du clonage vocal. L’Appel est ce moment unique de l’Histoire collective que chacun a en « mémoire », mais que personne ne peut entendre car l’archive de la BBC n’existait pas. La métamorphose de la voix d’un acteur dans une voix iconique, constitue un artefact, un deepfake qui dirait la vérité historique. Qu’en est-il du présent composant avec l’archive, du réel fusionnant avec la fiction, de la création s’entrelaçant à un patrimoine immatériel, restitué par l’intelligence artificielle ? Les sociétés humaines ont toujours vécu parmi les revenants. Notre présent se dote de nouveaux revenants par la seule force de la computation. Avec Gérard Assayag, responsable équipe Représentations musicales IRCAM-STMS

Catherine Dufour, autrice

Élie During, philosophe

Élie During, philosophe

Tiphaine Raffier, dramaturge, metteure en scène, scénariste et réalisatrice Coproduction Ircam/ Bpi/ La Parole-Centre Pompidou Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

