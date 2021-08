Archives photos – Visite guidée de la collection du photographe André Abbe 2 rue de l’église, 18 septembre 2021, Roquebrune-sur-Argens.

L’association Istoria Fotografia vous propose, lors de ces _Journées Européennes du Patrimoine_, une visite guidée de la galerie ; cette maison du XVIè siècle (photo ci-dessous), présente dans la famille Abbe depuis 4 générations. Visite guidée menée entièrement par une équipe de bénévole de l’association. Une exposition de photos d’archives, d’œuvres picturales et de collections d’anciennes cartes postales vous seront présentés au fil des étages de l’atelier. Ces oeuvres d’arts s’articulent autour d’un même thème, d’un même sujet : la _**Provence**_, _**Roquebrune et ses alentours**_. Des souvenirs et le nouveau livre “Roquebrune, un temps si proche et pourtant si lointain” signé André Abbe, seront proposés à la vente à la fin de la visite. Les fonds récoltés seront reversés à l’association [_Passadoc_](https://passadoc.fr/). Lors de cette visite, vous auriez l’occasion de rencontrer nos artistes : – **_André Abbe_**, ancien photographe et journaliste de 1970 à 2000, possédant plus de 100 000 photos et vidéos archives de Provence et d’ailleurs – _**Patricia Gourier**_, peintre s’inspirant de la région, de la Provence et de Roquebrune – _**Guy Bouillet**_, collectionneur de vieilles cartes postales du village allant de 1900 à 1950 Les visites guidées sont gratuites, sur inscription obligatoire. Ouverte à tous, et particulièrement aux passionnés d’histoire de Provence, et de Roquebrune. Elles seront proposées dans plusieurs langues : provençal, italien, néerlandais, français, anglais, et allemand. [En savoir plus…](https://abbe.photo/elementor-410/) **_À bientot dans notre galerie, venez nombreux._**

