Un historien en sa demeure : Ulysse Chevalier (1841-1923) Archives & Patrimoine de Valence Romans Agglo – Site de Romans Romans-sur-Isère, 16 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Un historien en sa demeure : Ulysse Chevalier (1841-1923) 16 et 17 septembre Archives & Patrimoine de Valence Romans Agglo – Site de Romans Entrée libre

A l’occasion du centenaire de sa mort, Ulysse revient! Cette exposition, lancée pour les Journées du patrimoine, se poursuit jusqu’au 30 mars 2024.

Chanoine, notable romanais, historien local, Ulysse Chevalier est à l’origine d’une œuvre considérable à laquelle il a consacré toute sa vie. Il a réalisé l’inventaire des sources archivistiques médiévales du Dauphiné, conservées en France et dans le monde ! L’exposition donne l’opportunité de (re)découvrir qui est Ulysse Chevalier, quel est son travail d’historien et que reste-t-il de lui aujourd’hui. Bienfaiteur de la ville, il est notamment le donateur de la maison qui accueille aujourd’hui les archives de la ville de Romans.

Pour connaitre les heures d’ouverture après les JEP, vous pouvez contacter le service Archives & Patrimoine.

Archives & Patrimoine de Valence Romans Agglo – Site de Romans 3 rue des clercs 26100 Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 45 89 89 Avec plus de 6 km linéaire de documents et d’ouvrages, les Archives & Patrimoine de Valence Romans Agglo est le lieu par excellence de conservation et de valorisation du patrimoine écrit de l’agglomération. Elles réunissent les ressources des trois collectivités de Romans, Valence et Valence Romans Agglo. Présentes sur le territoire sur deux sites, elles sont au plus près des habitants.

Elle couvrent l’histoire locale du 14e siècle à nos jours. Grâce à la richesse et à la diversité des ressources, cette histoire locale, celle des hommes, des institutions ou des constructions, est retracée : au travers des archives administratives issues des services (inter)communaux ou des archives privées (entreprises, associations, particuliers, etc) ; par l’intermédiaire des périodiques ou du fonds local ; grâce aux livres rares et précieux tels que les manuscrits enluminés ou les incunables.

Le site de Romans prend place dans un Hôtel particulier du 18e siècle réhabilité en lieu de conservation et de valorisation du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Archives & Patrimoine de Valence Romans Agglo