Atelier du Mobilab des Médiathèques de Plaine Commune « Archives 93 – Création de tote bag » Samedi 16 septembre, 11h00 Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine Entrée libre et gratuite

Les médiathèques de Plaine Commune vous proposent un atelier flocage sur tote bag.

Jouez sur la rencontre des images de l’exposition universelle de 1889, conservées aux Archives Nationales, avec des photos de l’été 2023 du Bibliobus de Plaine Commune et emportez avec vous cette nouvelle archive sur coton.

A partir de 6 ans

De 11 h à 17h30 samedi en continu

Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine 93380 Seine-Saint-Denis Île-de-France M13 Saint-Denis-Université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Médiathèques de Plaine Commune