Exposition des portraits « Inside Out »

Des photographies des agents des Archives et des habitants du territoire seront magnifiées sous la forme d’une gigantesque fresque au sol. Ce projet intitulé Ils et elles font l’histoire, proposé par l’artiste JR dans le cadre de l’Inside Out Project, a offert aux habitants de Plaine commune l’occasion de réaliser leur portrait en y insérant la photographie d’un personnage historique de leur choix, conservée aux Archives nationales. La quasi-totalité des clichés a été réalisée par le Photo Club de Pierrefitte-sur-Seine sans lequel une opération d’une telle envergure n’aurait pu voir le jour.

Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine 93380 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Créées au moment de la Révolution française, les Archives nationales assurent la collecte, la conservation et la mise en valeur des archives centrales de l’État. Près de 300 kilomètres linéaires d’archives, du VIIe siècle à nos jours, y sont préservés. Elles sont aujourd’hui installées sur trois sites : Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine, ce dernier étant ouvert au public depuis janvier 2013. Le site de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas est dédié aux archives postérieures à la Révolution française ; il accueille près de 180 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées accessibles en salle de lecture. M13 Saint-Denis-Université

