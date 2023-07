Les Grands Dépôts des Archives nationales – visites pour le jeune public Archives nationales – site de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Les Grands Dépôts des Archives nationales – visites pour le jeune public 16 et 17 septembre Archives nationales – site de Paris Distribution des tickets de visite le jour même 30 mn avant le départ

Bâtiments prestigieux accueillant les archives médiévales et d’Ancien Régime, les dépôts Louis-Philippe et Napoléon III ne sont ouverts que lors de rares événements. C’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir l’Armoire de fer et quelques documents fondateurs spécialement sortis de leurs cartons : chartes mérovingiennes et carolingiennes, mètre étalon, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Archives nationales – site de Paris 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75004 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 27 60 00 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Créées au moment de la Révolution française, les Archives nationales assurent la collecte, la conservation et la mise en valeur des archives centrales de l’État. Près de 300 kilomètres linéaires d’archives, du VIIe siècle à nos jours, y sont préservés. Elles sont aujourd’hui installées sur trois sites : Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine, ce dernier étant ouvert au public depuis janvier 2013. Le site de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas est dédié aux archives postérieures à la Révolution française ; il accueille près de 180 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées accessibles en salle de lecture. Métro Hôtel de Ville / Rambuteau / Arts-et-Métiers RER Châtelet – Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Archives nationales, DIS