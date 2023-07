L’hôtel de Rohan et les décors de la Chancellerie d’Orléans Archives nationales – site de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’hôtel de Rohan et les décors de la Chancellerie d’Orléans Archives nationales – site de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris. L’hôtel de Rohan et les décors de la Chancellerie d’Orléans 16 et 17 septembre Archives nationales – site de Paris Entrée libre. Départs toutes les heures : distribution des tickets 30 mn avant. Au terme d’une exceptionnelle campagne de restauration, quatre salons de l’hôtel de la Chancellerie d’Orléans, démoli en 1923, ont été remontés au rez-de-chaussée de l’hôtel de Rohan. La visite guidée permet de découvrir l’histoire extraordinaire de ces décors, sommet de raffinement et d’originalité décorative de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Au premier étage, les célèbres cabinet des Singes et cabinet des Fables font également partie du parcours. Archives nationales – site de Paris 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75004 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 27 60 00 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Créées au moment de la Révolution française, les Archives nationales assurent la collecte, la conservation et la mise en valeur des archives centrales de l’État. Près de 300 kilomètres linéaires d’archives, du VIIe siècle à nos jours, y sont préservés. Elles sont aujourd’hui installées sur trois sites : Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine, ce dernier étant ouvert au public depuis janvier 2013. Le site de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas est dédié aux archives postérieures à la Révolution française ; il accueille près de 180 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées accessibles en salle de lecture. Métro Hôtel de Ville / Rambuteau / Arts-et-Métiers RER Châtelet – Les Halles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Détails
Catégorie d'Évènement: Paris

