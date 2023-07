Rencontre avec l’atelier de muséographie des Archives nationales Archives nationales – site de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Rencontre avec l’atelier de muséographie des Archives nationales 16 et 17 septembre Archives nationales – site de Paris

L’atelier de muséographie réalise les montages et les encadrements des documents présentés dans les expositions organisées tant à l’hôtel de Soubise que sur le site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales. Les techniciens d’art vous expliquent comment ils assurent la mise en place des documents et le respect des meilleures conditions d’exposition.

Archives nationales – site de Paris 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75004 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 27 60 00 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Créées au moment de la Révolution française, les Archives nationales assurent la collecte, la conservation et la mise en valeur des archives centrales de l’État. Près de 300 kilomètres linéaires d’archives, du VIIe siècle à nos jours, y sont préservés. Elles sont aujourd’hui installées sur trois sites : Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine, ce dernier étant ouvert au public depuis janvier 2013. Le site de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas est dédié aux archives postérieures à la Révolution française ; il accueille près de 180 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées accessibles en salle de lecture. Métro Hôtel de Ville / Rambuteau / Arts-et-Métiers RER Châtelet – Les Halles

