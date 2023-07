Exposition « Louis XVI, Marie-Antoinette et la Révolution. La famille royale aux Tuileries (1789-1792) » Archives nationales – site de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Exposition « Louis XVI, Marie-Antoinette et la Révolution. La famille royale aux Tuileries (1789-1792) » 16 et 17 septembre Archives nationales – site de Paris Entrée libre

Composée d’un ensemble de plus de cent-cinquante documents et objets originaux, l’exposition retrace le séjour de la famille royale dans un palais aujourd’hui disparu et évoque les aspirations politiques ou personnelles du roi et de la reine, alors que la France se dote de sa première constitution écrite. La mise en contexte des passages récemment déchiffrés de la correspondance secrète entre Marie-Antoinette et le comte de Fersen vient jeter une lumière supplémentaire sur un épisode clé de l’histoire de France.

Archives nationales – site de Paris 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75004 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 27 60 00 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Créées au moment de la Révolution française, les Archives nationales assurent la collecte, la conservation et la mise en valeur des archives centrales de l’État. Près de 300 kilomètres linéaires d’archives, du VIIe siècle à nos jours, y sont préservés. Elles sont aujourd’hui installées sur trois sites : Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine, ce dernier étant ouvert au public depuis janvier 2013. Le site de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas est dédié aux archives postérieures à la Révolution française ; il accueille près de 180 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées accessibles en salle de lecture. Métro Hôtel de Ville / Rambuteau / Arts-et-Métiers RER Châtelet – Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

Portrait de la reine Marie-Antoinette. Par Adolf Ulrich Wertmüller. Vers 1785-1788

Paris, collection particulière

Reproduction : Archives nationales de France / DIS / Nicolas Cantin et Marc Paturange