Cycle d’exposition des « Remarquables ». Le rouleau de l’interrogatoire des Templiers (1307) Archives nationales – site de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Cycle d’exposition des « Remarquables ». Le rouleau de l’interrogatoire des Templiers (1307) 16 et 17 septembre Archives nationales – site de Paris Entrée libre.

La présentation et la mise en contexte de l’immense rouleau dans lequel fut transcrit l’interrogatoire des Templiers par l’inquisiteur du royaume de France nous fait plonger dans l’une des plus fascinantes « affaires » de l’Histoire. Cette exposition inaugure un nouveau cycle, les « Remarquables » : documents exceptionnels par leur forme, leur contenu, les acteurs et les objets auxquels ils font référence.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, vous pourrez voter sur place pour choisir les trois prochains documents présentés dans le cadre du cycle !

Archives nationales – site de Paris 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75004 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 27 60 00 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Créées au moment de la Révolution française, les Archives nationales assurent la collecte, la conservation et la mise en valeur des archives centrales de l’État. Près de 300 kilomètres linéaires d’archives, du VIIe siècle à nos jours, y sont préservés. Elles sont aujourd’hui installées sur trois sites : Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine, ce dernier étant ouvert au public depuis janvier 2013. Le site de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas est dédié aux archives postérieures à la Révolution française ; il accueille près de 180 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées accessibles en salle de lecture. Métro Hôtel de Ville / Rambuteau / Arts-et-Métiers RER Châtelet – Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

© Archives Nationales, DIS / Carole Bauer