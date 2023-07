Rencontre avec la Fondation du Patrimoine Archives nationales – site de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Rencontre avec la Fondation du Patrimoine 16 et 17 septembre Archives nationales – site de Paris Cour d’honneur de l’hôtel de Soubise

Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine en France, la Fondation du patrimoine a pour missions la promotion de la connaissance, la conservation, l’identification, la préservation et la mise en valeur du patrimoine, public ou privé, protégé au titre des monuments historiques ou non, de proximité ou d’intérêt national voire international. Depuis sa création en 1996, elle a accompagné plus de 35 000 projets de restauration, sur tout le territoire.

La Fondation du patrimoine et les Archives nationales ont ainsi lancé une collecte de dons, ouverte à toutes et à tous, en faveur de la restauration des salons des cardinaux et de leurs remarquables décors du XVIIIe siècle, à l’hôtel de Rohan.

Archives nationales – site de Paris 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Créées au moment de la Révolution française, les Archives nationales assurent la collecte, la conservation et la mise en valeur des archives centrales de l'État. Près de 300 kilomètres linéaires d'archives, du VIIe siècle à nos jours, y sont préservés. Elles sont aujourd'hui installées sur trois sites : Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine, ce dernier étant ouvert au public depuis janvier 2013. Le site de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l'architecte Massimiliano Fuksas est dédié aux archives postérieures à la Révolution française ; il accueille près de 180 kilomètres linéaires d'archives publiques et privées accessibles en salle de lecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

© Archives nationales, DIS / Jeanne Dubois