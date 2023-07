Paris Design Week : KO-TONE Spiral Xylophone et Echo Stratum, par INVISI Archives nationales – site de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Paris Design Week : KO-TONE Spiral Xylophone et Echo Stratum, par INVISI 16 et 17 septembre Archives nationales – site de Paris Entrée libre.Cour d’honneur de l’hôtel de Soubise

INVISI Ltd regroupe une dizaine de designers sonores qui conçoivent des objets sonores avec la volonté de sensibiliser les gens à ce qui est invisible à l’œil nu, par le son et la musique. « Nous rendons visibles les « Invisibles » ». Deux installations sont présentées dans la cour d’honneur des Archives nationales : un xylophone et un banc sonore. Aux frontières de l’art, du design et de la musique, le xylophone fonctionne grâce à l’énergie naturelle de la gravité : en tombant sur les marches, la balle joue de la musique. Parfois, elle s’échappe des marches et tombe sur le sol, ce mouvement nous donne envie de la rattraper, comme si elle était vivante.

Créées au moment de la Révolution française, les Archives nationales assurent la collecte, la conservation et la mise en valeur des archives centrales de l'État. Près de 300 kilomètres linéaires d'archives, du VIIe siècle à nos jours, y sont préservés. Elles sont aujourd'hui installées sur trois sites : Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine, ce dernier étant ouvert au public depuis janvier 2013. Le site de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l'architecte Massimiliano Fuksas est dédié aux archives postérieures à la Révolution française ; il accueille près de 180 kilomètres linéaires d'archives publiques et privées accessibles en salle de lecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

