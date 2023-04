Présentation par le commissaire de l’exposition « La loi d’abolition de la peine de mort de 1981 » Archives nationales Paris Catégorie d’évènement: Paris

Présentation par le commissaire de l’exposition « La loi d’abolition de la peine de mort de 1981 » Archives nationales, 13 mai 2023, Paris. Présentation par le commissaire de l’exposition « La loi d’abolition de la peine de mort de 1981 » Samedi 13 mai, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 Archives nationales Entrée libre dans la limite de la jauge d’entrée au musée Présentation de l’exposition « La loi d’abolition de la peine de mort de 1981 » Commentaire par le commissaire de l’exposition, dans la Chambre du prince de l’Hôtel de Soubise, musée des Archives nationales Archives nationales Hôtel de Soubise – 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T22:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Archives nationales

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Archives nationales Adresse Hôtel de Soubise - 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Archives nationales Paris

Archives nationales Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Présentation par le commissaire de l’exposition « La loi d’abolition de la peine de mort de 1981 » Archives nationales 2023-05-13 was last modified: by Présentation par le commissaire de l’exposition « La loi d’abolition de la peine de mort de 1981 » Archives nationales Archives nationales 13 mai 2023 Archives nationales Paris Paris

Paris Paris