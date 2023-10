Cet évènement est passé Visites « jeune public » des Grands dépôts des Archives nationales Archives nationales Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visites « jeune public » des Grands dépôts des Archives nationales Archives nationales Paris, 13 mai 2023, Paris. Visites « jeune public » des Grands dépôts des Archives nationales Samedi 13 mai, 17h30 Archives nationales Ticket gratuit à retirer avant le début de la visite à la banque d’accueil située dans la cour de l’hôtel de Soubise. Visite guidée, destinée aux enfants et jeune public (7-15 ans) des dépôts d’archives Louis-Philippe et Napoléon III Dans ces dépôts d’archives construits au XIXe siècle est conservée une partie des fonds d’archives médiévales et d’Ancien régime des Archives nationales. Archives nationales Hôtel de Soubise – 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Paris
Archives nationales
Adresse Hôtel de Soubise - 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris
Ville Paris
Age min 7
Age max 15

