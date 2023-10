Conférence d’Emmanuel de Waresquiel : « Fallait-il juger la reine ? » Archives nationales Paris, 13 mai 2023, Paris.

Il a fallu à la Révolution trois jours et deux nuits, du 14 au 16 octobre 1793, pour juger et exécuter Marie-Antoinette. Le procès de Marie-Antoinette demeure l’une des énigmes les plus opaques de la Révolution. En quoi, une fois la République proclamée (21 septembre 1792) et le roi exécuté (21 janvier 1793), menaçait-elle, du fond de sa prison du Temple puis de la Conciergerie, l’ordre nouveau ? En examinant attentivement les minutes du procès éclair qui lui a été intenté par le Tribunal révolutionnaire, en scrutant la biographie des jurés, en restituant le climat politique et la lutte de factions marquant la « mise à l’ordre du jour » de la Terreur (5 septembre), Emmanuel de Waresquiel raconte trois journées pathétiques et dresse un portrait de Marie-Antoinette, tout en finesse et en profondeur.

