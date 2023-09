« Les Reines du fil » Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix, 14 décembre 2023, Roubaix.

« Les Reines du fil » Jeudi 14 décembre, 18h30 Archives Nationales du Monde du Travail Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

« Les Reines du fil »

« Les Reines du fil », c’est une lecture musicale écrite à partir de témoignages de femmes du bassin minier qui ont travaillé à l’usine La Lainière de Roubaix. Pendant des années importantes de leur vie, celles qui étaient retordeuses, pelotonneuses ou bobineuses, ont fait quotidiennement le trajet de leur domicile à l’usine. De ces trajets, qui duraient plusieurs heures, elles gardent un souvenir intact. Nous plongeons avec elles dans ce qui fut leur quotidien de « filles d’usine ».

Cette lecture spectacle a été créée suite à des collectes de témoignages, des ateliers d’écriture et d’enregistrement auprès d’anciennes ouvrières du textile.

Par Sophie Affholder et Sophie Boulanger. Compagnie BVZK. Musique : Rosa Parlato.

Lieu : Archives nationales du monde du travail, entrée « pont-levis », Rond-point de l’Europe, Roubaix.

Date : Jeudi 14 décembre à 18h30.

Tarif : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Durée : 1h.

Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 00 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ https://www.facebook.com/Les-Archives-nationales-du-monde-du-travail-1564438817182025/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=0ec496da-84e8-4395-a96a-700b9472b93d;https://twitter.com/ANMT_fr;https://www.youtube.com/channel/UCdKqeOO25zbaJJXa3RtzF4A?view_as=subscriber Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l’ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l’industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d’acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d’entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail. Elles proposent régulièrement des expositions, des ateliers ou encore des visites guidées. Métro Ligne 2: Eurotéléport – Les horaires : lundi 9h – midi, du mardi au vendredi 9h-17h et le samedi 14h – 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T19:30:00+01:00

2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T19:30:00+01:00

spectacle lecture

Uber Gang BVZK