Soirée anniversaire « Les ANMT ont 30 ans! » Mercredi 29 novembre, 18h30 Archives Nationales du Monde du Travail Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

« Les ANMT ont 30 ans ! »

Pour célébrer un anniversaire, quoi de mieux qu’une fête, de la musique et des cadeaux ? Rejoignez-nous le mercredi 29 novembre pour une soirée festive dès 18h30 !

Au programme :

Découverte et distribution de l’ouvrage anniversaire « Des balles de coton aux boîtes d’archives ».

Spectacle autour de l’histoire du château d’industrie Motte-Bossut.

Remise des prix du concours « Réinventons le château ! ».

Et enfin, un buffet dinatoire accompagné d’un DJ set au coeur de l’ancienne usine !

Retrouvez toutes les informations sur le site internet des ANMT

C’est notre anniversaire mais les cadeaux sont pour vous ! Chaque participant se verra remettre gratuitement un exemplaire du livre et d’autres belles surprises…

Lieu : Archives nationales du monde du travail, entrée « pont-levis », Rond-point de l’Europe, Roubaix.

Tarif et conditions : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l'ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l'industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d'acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d'entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail. Elles proposent régulièrement des expositions, des ateliers ou encore des visites guidées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T18:30:00+01:00 – 2023-11-29T22:30:00+01:00

soirée anniversaire

Inauguration des ANMT, 5 octobre 1993. Sam Bellet.