L’une de ses commissaires vous fait découvrir cette exposition où pour la première fois, le sujet du travail en temps de guerre est exploré de façon globale et pluridisciplinaire, en s’appuyant sur des archives d’entreprises ou de personnes privées jusqu’ici peu révélées au grand public.

Il s’agit d’éveiller la curiosité sur l’organisation du travail et ses mutations dans le contexte des deux guerres mondiales en France et de comprendre quels ont été les changements majeurs pour les travailleuses et les travailleurs.

