[2023, Architectures du Monde] – « Archi Tissée » Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix, 25 octobre 2023, Roubaix.

[2023, Architectures du Monde] – « Archi Tissée » 25 octobre et 4 novembre Archives Nationales du Monde du Travail Gratuit sur réservation à l’Office du tourisme de Roubaix.

Ludique et créatif, cet atelier s’adresse aux adultes comme aux enfants, à partir de 8 ans. Grâce à votre dextérité et en suivant les conseils de l’artiste Anaïs Jonas, la pelote de laine se transformera rapidement en une superbe pièce de tissu !

Tout le matériel est fourni et chaque participant repartira avec sa création.

Archives Nationales du Monde du Travail 78, boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 00 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ https://www.facebook.com/Les-Archives-nationales-du-monde-du-travail-1564438817182025/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=0ec496da-84e8-4395-a96a-700b9472b93d;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=0ec496da-84e8-4395-a96a-700b9472b93d;https://twitter.com/ANMT_fr;https://www.youtube.com/channel/UCdKqeOO25zbaJJXa3RtzF4A?view_as=subscriber [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 31 90 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@roubaixtourisme.com »}] Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l’ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l’industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d’acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d’entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail. Elles proposent régulièrement des expositions, des ateliers ou encore des visites guidées. Métro Ligne 2: Eurotéléport – Les horaires : lundi 9h – midi, du mardi au vendredi 9h-17h et le samedi 14h – 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:30:00+01:00

tissage Roubaix

Anaïs Jonas, Les Ateliers d’Alouette Lulu