Escape game « Dans les entrailles de l’usine monstre » 23 et 30 octobre Archives Nationales du Monde du Travail Gratuit. Sur inscription.

« Dans les entrailles de l’usine monstre »

Cet escape game vous emmène explorer les archives de l’ancienne filature Motte-Bossut pour résoudre une série d’énigmes en temps limité et découvrir les sombres secrets d’une époque révolue… avant que ceux-ci ne vous rattrapent !

Lieu : Archives nationales du monde du travail. Entrée « pont-levis », Rond-point de l’Europe, Roubaix.

Tarif et limite d’âge : Gratuit. À partir de 15 ans.

Réservation auprès de l’Office du Tourisme de Roubaix.

Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l'ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l'industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d'acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d'entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail. Elles proposent régulièrement des expositions, des ateliers ou encore des visites guidées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:30:00+02:00 – 2023-10-23T11:30:00+02:00

2023-10-30T15:30:00+01:00 – 2023-10-30T16:30:00+01:00

