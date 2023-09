Exposition photographique « Les Motte au parvis » Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix, 18 septembre 2023, Roubaix.

Exposition photographique « Les Motte au parvis » 18 septembre 2023 – 29 juin 2024 Archives Nationales du Monde du Travail Gratuit. Entrée libre.

« Les Motte au parvis »

Les Motte sont de retour aux portes de leur château !

À travers des photographies inédites de leurs usines, voyages et vie quotidienne, plongez dans le passé de cette famille de la bourgeoisie textile roubaisienne. Présentée sur le parvis de l’ancienne filature Motte-Bossut, château d’industrie devenu centre d’archives en 1993, cette exposition est un clin d’oeil de l’histoire à la famille Motte, aux Roubaisiens, aux passionnés de patrimoine industriel, et aux Archives nationales du monde du travail. La sélection de photographies est issue d’une collection privée valorisée par l’association des Amis du fonds photographique Motte-Bossut.

Lieu : Exposition sur le parvis des Archives nationales du monde du travail, entrée « pont-levis », Rond-point de l’Europe, Roubaix.

Tarif et horaires : Gratuit. Accès libre de 9h à 17h du lundi au vendredi. De 13h à 18h le samedi et le dimanche.

Dates : Du 8 septembre 2023 au 30 juin 2024.

Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 00 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ https://www.facebook.com/Les-Archives-nationales-du-monde-du-travail-1564438817182025/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=0ec496da-84e8-4395-a96a-700b9472b93d;https://twitter.com/ANMT_fr;https://www.youtube.com/channel/UCdKqeOO25zbaJJXa3RtzF4A?view_as=subscriber Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l’ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l’industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d’acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d’entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail. Elles proposent régulièrement des expositions, des ateliers ou encore des visites guidées. Métro Ligne 2: Eurotéléport – Les horaires : lundi 9h – midi, du mardi au vendredi 9h-17h et le samedi 14h – 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T09:00:00+02:00 – 2023-09-18T17:00:00+02:00

2024-06-29T13:00:00+02:00 – 2024-06-29T18:00:00+02:00

exposition Photographie

Association Les Amis du fonds Motte-Bossut