Transports fantastiques pour le monde de demain Archives nationales du monde du travail Roubaix, 17 septembre 2023, Roubaix.

Transports fantastiques pour le monde de demain Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives nationales du monde du travail Sur réservation à l’Office de Tourisme de Roubaix

Venez vous interroger sur ce qu’est un transport. À partir de la découverte des images de nos fonds d’archives, les enfants devront ensuite imaginer un moyen de transport pour le monde de demain.

Archives nationales du monde du travail 78 Boulevard du Général Leclerc – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 03 http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 31 90 »}] Bâtiment construit en plusieurs phases : 1864 (hall d’exposition actuel) puis 1866-1876 puis 1891 et enfin 1905 (2 tours crénelées marquant l’entrée de l’usine sur le boulevard). Les archives nationales du monde du travail sont installées dans l’ancienne filature de coton Motte-Bossuet, véritable château de l’industrie mêlant architecture néo-médiévale et architecture industrielle anglaise du XIXe siècle. Réhabilitation entre 1989 et 1993 par l’architecte Alain Sarfati. Métro Eurotéléport (ligne 2). Tramway arrêt Eurotéléport (ligne R).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Archives nationales du monde du travail