Durée de la visite : environ 1h.

Départs ( samedi et dimanche) : 10h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h

Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l'ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l'industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture.

Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d’acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d’entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail.

Les fonds d’archives se composent non seulement de documents écrits, manuscrits ou imprimés, mais aussi de photographies, d’affiches et autres documents sonores et audiovisuels. Métro Eurotéléport (ligne 2). Tramway arrêt Eurotéléport (ligne R).

