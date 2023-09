Exposition L’ombre de la terre Archives nationales du monde du travail Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Exposition L’ombre de la terre 16 et 17 septembre Archives nationales du monde du travail Entrée libre

Exposition de photographies proposée en partenariat avec l’Institut pour la photographie de Lille.

Sarah Ritter présente son nouveau projet autour des fonds terrestres et maritimes, et plus particulièrement de l’extraction minière. Si la photographie a participé à l’entreprise de réduction de la terre à un espace calculable, quantifiable, homogène et indifférencié, Sarah Ritter investit le médium depuis l’appropriation d’archives photographiques jusqu’aux prises de vue réalisées sur le terrain, dans une approche critique et onirique à la fois.

Cette exposition est l’occasion de mettre en regard une sélection de pièces des Archives nationales du monde du travail qui ont inspiré l’artiste pour ce nouveau projet. Ses séries d’images aux qualités évocatrices nous plongent dans différents univers depuis les profondeurs terrestres jusqu’aux ciels pour révéler l’impact de l’exploitation terrestre sur notre environnement.

Archives nationales du monde du travail 78 Boulevard du Général Leclerc – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 03 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l’ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l’industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture.

Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d’acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d’entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail.

Les fonds d’archives se composent non seulement de documents écrits, manuscrits ou imprimés, mais aussi de photographies, d’affiches et autres documents sonores et audiovisuels. Métro Eurotéléport (ligne 2). Tramway arrêt Eurotéléport (ligne R).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

