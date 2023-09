Exposition Les Motte au parvis Archives nationales du monde du travail Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Au début du XXe siècle, la photographie amateur en est à ses débuts et se développe dans les couches aisées de la société. Le quotidien et les loisirs de la famille Motte, grande dynastie industrielle de Roubaix, ont ainsi été immortalisés à travers des milliers de photographies réalisées par un (ou plusieurs) membre(s) de la famille. On y découvre des vues inédites de la ville, des fêtes publiques, des souvenirs familiaux de séjours à la mer et à la montagne… ou bien encore des chantiers de construction d’usines.

La sélection de photographies qui s’offre à vous est issue de cette exceptionnelle collection, détenue aujourd’hui par un collectionneur privé. Elle donne à voir quelques instantanés de vie de la grande bourgeoisie nordiste. Présentée sur le parvis de l’ancienne filature Motte-Bossut, château d’industrie devenu centre d’archives en 1993, cette exposition est un clin d’œil de l’histoire à la famille Motte, aux Roubaisiens, aux passionnés de patrimoine industriel, et aux Archives nationales du monde du travail qui célèbrent cette année leur 30ème anniversaire.

La gigantesque filature de coton Motte-Bossut, avec sa silhouette de château, apparait sur de nombreux clichés. Saurez-vous la reconnaître ?

Archives nationales du monde du travail 78 Boulevard du Général Leclerc – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 03 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l’ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l’industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture.

Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d’acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d’entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail.

Les fonds d’archives se composent non seulement de documents écrits, manuscrits ou imprimés, mais aussi de photographies, d’affiches et autres documents sonores et audiovisuels. Métro Eurotéléport (ligne 2). Tramway arrêt Eurotéléport (ligne R).

