À Beyrouth (Liban) des ouvriers du bâtiment syriens construisent un gratte-ciel alors que, dans le même temps, leurs propres maisons sont bombardées. La guerre au Liban est finie mais en Syrie, elle fait encore rage … Ziad Khaltoum signe un documentaire déchirant sur ce que signifie une vie en exil, sans possibilité de retour, dans un monde en guerre. La projection a lieu dans le cadre de la programmation de l'exposition « Travailler en temps de guerre 14-18 / 39-45 » ouverte du 26 mai 2023 au 4 mai 2024 aux Archives nationales du monde du travail. Date : vendredi 23 juin 2023, à 18h30 Lieu : Archives nationales du monde du travail, entrée « pont-levis » rond-point de l'Europe, Roubaix Tarif : gratuit. Entrée libre Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l'ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l'industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d'acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d'entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail. Elles proposent régulièrement des expositions, des ateliers ou encore des visites guidées. Métro Ligne 2: Eurotéléport – Les horaires : lundi 9h – midi, du mardi au vendredi 9h-17h et le samedi 14h – 18h

