« Trésors des Archives nationales d’outre-mer » : à la rencontre de documents exceptionnels Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône « Trésors des Archives nationales d’outre-mer » : à la rencontre de documents exceptionnels Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence. « Trésors des Archives nationales d’outre-mer » : à la rencontre de documents exceptionnels 16 et 17 septembre Archives nationales d’outre-mer Entrée libre et gratuite. Parking gratuit disponible sur place. Trésors des Archives nationales d’outre-mer Focus sur des documents exceptionnels Les ANOM vous proposent de découvrir une sélection d’archives emblématiques issus de leurs collections. Dans un format original « un quart d’heure, un document », les archivistes décryptent et mettent en lumière trois documents et histoires exceptionnelles.

Durée totale de la présentation : 45 minutes. Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) rattachées au service interministériel des Archives de France (ministère de la Culture) et implantées à Aix-en-Provence depuis 1966, ont pour mission la conservation des archives de l’expansion coloniale française. Archives nationales d’outre-mer 29 chemin du Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442933850 http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html https://twitter.com/ANOM_officiel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Archives nationales d’outre-mer, traité de la Grande Paix de Montréal, 4 août 1701, FR ANOM C11 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Archives nationales d'outre-mer Adresse 29 chemin du Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Archives nationales d'outre-mer Aix-en-Provence

Archives nationales d'outre-mer Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/