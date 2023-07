Exposition « Histoires du rugby Malagasy, 1900-2023 » Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Exposition « Histoires du rugby Malagasy, 1900-2023 »

16 et 17 septembre

Archives nationales d'outre-mer

Entrée libre et gratuite avec possibilité de visites guidées sur place. Parking gratuit disponible sur site.

Histoires du rugby Malagasy,1900 – 2023

Partez à la découverte du rugby malgache et du gasy flair ! Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir la nouvelle exposition des Archives nationales d'outre-mer, en lien avec le lancement de la coupe du monde de Rugby !

L'exposition dédiée au rugby malgache, de ses origines aux Makis, met en lumière sa longue histoire chargée d'exploits et de drames… Documents d'archives, maillots, objets, photographies, vous permettront de vous découvrir les lieux, clubs et joueurs qui font cette histoire !

Les Archives nationales d'outre-mer (ANOM) rattachées au service interministériel des Archives de France (ministère de la Culture) et implantées à Aix-en-Provence depuis 1966, ont pour mission la conservation des archives de l'expansion coloniale française.

Archives nationales d'outre-mer
29 chemin du Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence
Aix-en-Provence 13100
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

0442933850
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html
https://twitter.com/ANOM_officiel

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Archives nationales d’outre-mer Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Archives nationales d'outre-mer Adresse 29 chemin du Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Archives nationales d'outre-mer Aix-en-Provence

