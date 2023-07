Initiation à la paléographie Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Initiation à la paléographie Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence. Initiation à la paléographie Samedi 16 septembre, 10h00, 15h00 Archives nationales d’outre-mer Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles (10 places par atelier). Parking gratuit sur place. Atelier d’initiation à la paléographie Vous souhaitez lire et comprendre des documents anciens ? Venez-vous initier à la paléographie auprès des archivistes des ANOM ! Ils vous donneront des clés pour décrypter les écritures. Cet atelier d’une heure vous permettra par la même occasion de découvrir des archives conservées dans les fonds des ANOM. Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) rattachées au service interministériel des Archives de France (ministère de la Culture) et implantées à Aix-en-Provence depuis 1966, ont pour mission la conservation des archives de l’expansion coloniale française. Archives nationales d’outre-mer 29 chemin du Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442933850 http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html https://twitter.com/ANOM_officiel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

