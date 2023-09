Concert Jeunes Talents – Un petit air de préludes Archives nationales de France Paris, 23 septembre 2023, Paris.

Concert Jeunes Talents – Un petit air de préludes Samedi 23 septembre, 20h00 Archives nationales de France De 5 à 18€

Un concert de préludes ! Une gageure dans l’histoire de la musique… À l’origine, un prélude introduit une œuvre : Bach nous a laissé ses merveilleux préludes et fugues. Par la suite, c’est le caractère fugace et improvisé de ce genre si particulier qui va inspirer les compositeurs. Et voici qu’apparaissent des préludes seuls ! Reste la fulgurance, le génie en une page !

Debussy et Chopin, deux visions. Le romantisme du compositeur polonais nous livre en 1839 un cycle d’une intensité folle ! Œuvre la plus marquée par sa relation avec Georges Sand, les passions s’y déchaînent aux travers de 24 préludes. Pourquoi 24 ? Pour explorer les 24 tonalités majeures et mineures comme l’avait fait Bach avant lui. Les affres humaines, la psychologie des cœurs animent ces pages extraordinaires.

Cet opus, fondamental dans l’œuvre de Frédéric Chopin, sera précédé de six préludes de Claude Debussy. Composés entre 1909 et 1913, les 24 préludes de Debussy entérinent le modernisme et étonnent encore aujourd’hui. Leurs titres, bien que placés entre parenthèses à la fin de chaque morceau, nous transportent dans des univers sonores toujours nouveaux et merveilleux. Décrire la nature et saisir l’instant, voilà la poétique de Debussy.

La force de ces deux œuvres majeures invite les pianistes à les jouer ensemble. Si différentes mais se magnifiant toujours.

Archives nationales de France 60, rue des Francs Bourgeois Paris 75003 Quartier des Archives 75003 Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.jeunes-talents.org/Un-petit-air-de-preludes »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T21:30:00+02:00

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T21:30:00+02:00