23e Festival Européen Jeunes Talents Archives nationales de France Paris, 2 juillet 2023, Paris.

23e Festival Européen Jeunes Talents 2 – 22 juillet Archives nationales de France de 8 à 23€ | Gratuit -12 ans

Créé en juillet 2001, le Festival Européen Jeunes Talents propose tous les ans une vingtaine de concerts de très grande qualité au cœur de Paris, dans le quartier du Marais. Chaque édition s’attache à la promotion de jeunes musiciens professionnels issus des grands conservatoires européens et lauréats de prestigieux concours internationaux.

Le Festival Européen Jeunes Talents, c’est :

• 3 semaines de concerts au mois de juillet

• Plus de 90 musiciens à chaque édition, venant d’Europe et du monde, issus de conservatoires prestigieux et lauréats des plus grands concours internationaux

• Des parrains de renom

• Des concerts maestros mettant en lumière de jeunes musiciens brillants en début de carrière en leur faisant partager la scène avec des personnalités musicales de renom

• Des cartes blanches à de jeunes artistes menant déjà une carrière internationale

• Des concerts familles, gratuits : une expérience musicale unique offrant une scène à ciel ouvert pour le plus grand plaisir des enfants, des adolescents et des familles

• Des concerts gratuits en région

• Des répétitions publiques ouvertes à tous offrant un véritable moment de partage entre les musiciens et le public curieux de découvrir les coulisses du métier de musicien

Archives nationales de France 60, rue des Francs Bourgeois Paris 75003 Quartier des Archives 75003 Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.jeunes-talents.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T16:00:00+02:00 – 2023-07-02T23:59:00+02:00

2023-07-22T16:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00