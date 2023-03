L’ordre secret Archives nationales à Montréal Montréal Catégories d’Évènement: Agglomération de Montréal

Montreal

L’ordre secret Archives nationales à Montréal, 22 mars 2023, Montréal. L’ordre secret Mercredi 22 mars, 19h00 Archives nationales à Montréal Entrée libre Et si l’un de vos proches avait été membre d’une puissante société secrète? Dans le long métrage documentaire L’ordre secret, une nouveauté, Phil Comeau fait toute la lumière sur l’Ordre de Jacques-Cartier, une vaste confrérie qui, de 1926 à 1965, a infiltré tous les secteurs de la société canadienne. Une table ronde suivra la projection, en présence du réalisateur et du président de la Société nationale de l’Acadie, Martin Théberge. L’animation sera assurée par la journaliste Carla Oliveira. Archives nationales à Montréal 535, avenue Viger Est, Montréal Montréal H2L 2P3 Agglomération de Montréal Québec Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T00:00:00+01:00 – 2023-03-23T02:30:00+01:00

2023-03-23T00:00:00+01:00 – 2023-03-23T02:30:00+01:00 ciné-causerie Acadie

Détails Catégories d’Évènement: Agglomération de Montréal, Montreal Autres Lieu Archives nationales à Montréal Adresse 535, avenue Viger Est, Montréal Ville Montréal Departement Agglomération de Montréal Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Archives nationales à Montréal Montréal

Archives nationales à Montréal Montréal Agglomération de Montréal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreal/

L’ordre secret Archives nationales à Montréal 2023-03-22 was last modified: by L’ordre secret Archives nationales à Montréal Archives nationales à Montréal 22 mars 2023 Archives nationales à Montréal Montréal montréal

Montréal Agglomération de Montréal